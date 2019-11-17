تعتبر شركة هواوي الصينية صاحبة أكثر حقوق الملكية الفكرية تنافسية في الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن شركة الوسائط ومنصة الملكية الفكرية WTOIP.

ووفقًا للتصريحات، فقد صنف تقرير الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية في الصين 2019 حوالي 500 شركة من شركات الذكاء الاصطناعى السائدة على أساس القدرات الشاملة للذكاء الاصطناعي والابتكار ونضج تكنولوجياتها.

وحققت شركة هواوي، التي تتخذ من شنتشن مقراً لها، وتعد أيضاً أكبر صانع معدات اتصالات في العالم، 100 نقطة كاملة.

وتعد مجموعة منتجات هواوي الشاملة، بما في ذلك تصميمات رقاقات وخوادم الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى إطار عمل حوسبة الذكاء الاصطناعي MindSpore، مفتاحًا لاستراتيجيتها لتطوير الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا للتقرير.

وشكلت عملاقة الإنترنت تينسنت Tencent منافسًا وثيقًا لهواوي، حيث احتلت المركز الثاني بحصولها على 99.7 نقطة في التقرير، يليها مزود البحث على الإنترنت بايدو Baidu بمجمل 94.5 نقطة.

وعلى عكس العديد من شركات التكنولوجيا الصينية الرائدة التي تركز بشكل أساسي على تطوير البرمجيات، فإن هواوي وهيكفيجن تعدان من مصممي الرقاقات الرئيسيين.

وجرى إدراج الشركتين في القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة، والتي تسمى رسميًا قائمة الكيانات، في وقت سابق من هذا العام، ويمنعهم ذلك الإدراج فعليًا من شراء السلع الأمريكية، حيث إن أكبر اقتصادين في العالم يوسعان نطاق المنافسة التجارية بينهما إلى التكنولوجيا.

المصدر:aitnews