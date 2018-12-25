هيئة علماء السودان: التعبير عن الرأي يجب أن لايرتبط بتخريب

الخرطوم (smc)

أكدت هيئة علماء السودان بان حرية التعبير أو الإحتجاج بصورة سلمية حق كفله دستور جمهورية السودان ويعتبر عند بعض العلماء من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس الهيئة لــ(smc) إن الشرط في التعبير عن الرأي والإحتجاج أن لايكون مرتبط بتخريب، داعياً القوات النظامية لضبط النفس وعدم الإتجاه لإستخدام القوة المفرطة ، متوقعاً إنجلاء تلك الأزمة قريباً بحسب أقوال المسؤولين في الدولة .

واشار إلي إن الهيئة قد أصدرت بياناً خلال اليومين الماضيين تطالب فيه سلطات الدولة ان تسعي بسرعة وتعمل علي حل الضائقة الإقتصادية ونصح المحتجين بعدم الإعتداء والتخريب.