واشنطن تدعو الأطراف السودانبة لتجنب العنف وتجاوز الخلافات

البرهان يتلقى إتصالا من نائب وزير الخارجية الأمريكية

تلقي رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن اليوم اتصالا هاتفيا من جون سليفون نائب وزير الخارجية الأمريكي .

وأعرب البرهان خلال الاتصال الهاتفي عن شكر السودان وتقديره لاهتمام الولايات المتحدة الأمريكية ومتابعتها للشأن السوداني موكدا حرص المجلس علي التواصل معها عبر بعثتها الدبلوماسية بالخرطوم.

وقدم رئيس المجلس تنويرا لنائب وزير الخارجية الأمريكي حول مجمل الأوضاع بالبلاد وإنحياز القوات المسلحة لإرادة وخيار الشعب السوداني تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدل والمساواة.

واشار البرهان الي تواصل المجلس مع القوي السياسية للانتقال السلس نحو الديمقراطية في أقرب وقت ممكن بعد انقضاء الفترة الانتقالية التي يري المجلس ان لا تتجاوز العامين.

وأبلغ البرهان نائب وزير الخارجية الإمريكي أن دور القوات المسلحة هو تعزيز الأمن ودعم خيارات الشعب وثورته السلمية.

من جانبه أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي وقوف الولايات المتحدة ودعمها لجهود تحقيق الاستقرار السياسي بالسودان داعيا الي تجنب العنف والعمل علي تجاوز الخلافات بين كافة الاطراف السياسية.

وعبر سليفون عن اهتمامه ومتابعته اللصيقة للشان السوداني .

وأعرب سيادته عن تقدير الولايات المتحدة لما تم في السودان موكدا تطلعه لزيارة السودان في وقت قريب.