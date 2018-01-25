واشنطن تطالب بحظر دولي للأسلحة في جنوب السودان

قالت إن القيادات خيبت ظن شعبها

وكالات (smc)

دعت الولايات المتحدة الامريكية مجلس الأمن لفرض حظر دولي للأسلحة على جنوب السودان.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الامن إن حكومة الرئيس سلفاكير تثبت كل يوم بأنها ليست الشريك المناسب، مضيفة: (حان الوقت لتقبل الحقيقة المؤلمة وهي أن قيادات جنوب السودان قد خيبت ظن شعبها في البلد التي ذاقت ويلات الحرب منذ 4 أعوام).

وأكدت مندوبة الولايات المتحدة أن الحظر على الأسلحة “سيساعد بالفعل شعب جنوب السودان في تخفيف العنف وحماية أرواح الأبرياء”.