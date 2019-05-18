والى البحر الاحمر يطمئن علي مخزون المياه

تفقد والي البحر الاحمر المكلف عصام عبد الفراج سير العمل في مشروعات المياه واطمان علي حجم المخزون ومنسوب المياه الجوفية بالآبار .

جاء ذلك خلال جولته لمصادر المياه بمنطقة اربعات 45 كيلو متر شمال غرب مدينة بورتسودان التي رافقة فيها مدير عام وزارة البنية التحتية، ومدير عام وزارة المالية، وقادات العمل بهيئة مياه الولاية وذلك في اطار المتابعة الميدانية لقضايا المياه، كما شملت الجولة تفقد الخطوط الناقلة من المصادر الي شبكات التوزيع باحياء مدينة بورتسودان.

كما وجه الوالي برفع وتيرة الاستعداد لضمان استقرار موقف المياه خلال فترة الصيف، واكد مجددا ان قضايا المياه اولوية قصوي في جدول اعمال حكومة الولاية المكلفة.

سونا