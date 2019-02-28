والى سنار: إستدامة الإستقرار الأمني ضامن أساسى للتنمية

سنار (smc )

أكد الفريق ركن مهندس مستشار عيسى ادريس بابكر والي ولاية سنار ان اولويات العمل فى المرحلة المقادمة هو استدامة الاستقرار الامنى كضامن اساسى للتنمية، مشيراً لاستكمال مشاريع التنمية والنهوض بالولاية.

وقال بابكر فى تصريح لـــ(smc) عقب إستلام مهامه الجديدة بأن ولاية سنار تمتاز بموارد كبيرة وغنية، داعياً لتضافر الجهود لاستكمال المشروعات التى يجرى تنفيذها بالولاية، مشيداً بالدور الوطنى للقوات النظامية بمختلف اجهزتها وقيادات المجتمع المدني والاحزاب السياسية ، مؤكداً المواصلة فى مشروعات الدعم والاسناد للمواطنين فى كل المحليات.

ومن جانبة جدد د. عبد الكريم موسى والى سنار السابق والقيادى فى حزب المؤتمر الوطنى التزامهم بقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الداعمة لمسيرة الاصلاح السياسى والتنموى مبيناً ان قانون الطورائ اقتضته الظروف والتحديات التى تمر بها البلاد ، داعياً القوة السياسية والحزبية وقيادات المجتمع المدنى لتدارك الفهم الصحيح للطوارئ ودورها فى محاربة الغلاء وتشكيل طوق للتضيق على المفسدين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.