نيالا (smc)

تفقد والي جنوب دارفور اللواء الركن هاشم خالد محمود بوزارة المالية سير عمل لجان مناقشة واعداد موازنة العام 2020م بحضور مدير عام الوزارة بالولاية نعمات يس.

وقال محمود في تصريح لـ(smc) عقب وقوفه علي عمل لجان اعداد الموازنه، إن الموازنة تشتمل علي عدة مرتكزات اهمها مكافحة الفساد والاهتمام بمعاش الناس وتقديم الخدمات لهم ومعالجة الوضع الاقتصادي، مبيناً أن لجان اعداد الموازانة تضم الوزارات والمحليات، موضحاً أنها تعمل علي معالجة تكملة مشروعات التنمية الجديدة المقترحة الي جانب الخدمات الصحية والتعليمية.

من جانبها اشادت مدير عام وزارة المالية نعمات يس بعمل لجان اعداد الموازنة مبينة بانها طبقت المهنية مشيرة إلى ان المرجعية في اعداد الموازانة الوثيقة الدستورية .