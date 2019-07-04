والي جنوب كردفان يطمئن على إكتمال حضور التلاميذ والمعلمين بالمدارس

كادوقلي (smc)

كشفت ولاية جنوب كردفان عن تكوين لجنة شراء الكتاب المدرسي وتوزيعه علي المدارس مشيرة الي ان والي الولاية وجه باجراء تدخلات عاجلة لتحسين البيئة المدرسية.

وقال صالح ابراهيم يعقوب مديرعام التربية والتعليم بالولاية في تصريح لـ(smc) انهم قاموا بجولة برئاسة الوالي اطمأنوا من خلاها علي استقرار العام الدراسي واكتمال حضور التلاميذ والطلاب والمعلمين في كافة مدارس الولاية.

ولفت يعقوب إلى ان الولاية قامت باجراء دراسات فنية بغرض إنشاء مطبعة للكتاب المدرسي والمقررات الدراسية والامتحانات مبينا ان اللجنة قامت بتخصيص مبالغ مالية للشروع في عملية شراء الكتاب وتحديد الكميات المطلوبة مشيرة الي ان عملية الاجلاس المدرسي وتوفير الاثاثات بمرحلة الاساس اكتملت بنسبة (58%) ونسبة (52%) للمرحلة الثانوية.