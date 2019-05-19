والي سنار يقف على إنسياب الوقود والدقيق

خاطب والى سنار المكلف اللواء ركن أحمد صالح أحمد عبود الاجتماع الدورى للجنة إدارة الأزمة بالولاية بحضور أعضاء اللجنة واللجنة الأمنية المشتركة وممثلين لإدارات المياه والكهرباء والمخابز والغاز والبترول حيث اطمأن الوالى على حركة إنسباب الوقود والدقيق بالولاية .

ووجه الوالى بضبط وحسم ورقابة إنسياب المواد البترولية والدقيق ووضع آلية للرقابة من خلال المتابعة المستمرة لهذه المواد لتصل للمستهلكين فضلاً عن إحكام عمليات التوزيع.

وكان الوالى قد أمن علي أهمية توزيع المواد الاستهلاكية والوقود بعد سماعه لتقارير مفصلة حول وصول هذه المواد بكميات كبيرة .

ووجه الوالي لجنة إدارة الأزمة بالولاية بضرورة مراقبة الوضع ورفع التقارير أولاً بأول لمعالجة اي مشكلة فى حينها ضماناً لاستمرار انسياب المواد البترولية والتموينية لمحطات الاستهلاك على مستوى الولاية.

سونا