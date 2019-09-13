والي شمال دارفور يصدر قراراً بمنع عمل السيارات غير المقننة

الفاشر (smc)

قال أنها تمثل مهدد أمني وإقتصادي للبلاد

أصدرت ولاية شمال دارفور قراراً منع السيارات غير المقننة من العمل بمحليات الولاية إعتباراً من يوم 15 سبتمبر الجاري، واصفة هذه السيارات بأنها تمثل هاجساً أمنياً وإقتصادياً فضلاً عن تسببها في إزدحام الحركة المرورية.

وأوضح اللواء ركن مالك الطيب والي الولاية المكلف في تصريح لـ(smc) أن هذا القرار أجمعت عليه ولايات دارفور الخمس، مبيناً كل من يخالف هذا القرار سيتم مصادرة سيارته وتعريضه للمساءلة القانونية ، مشيراً إلى أن هذه السيارات غير المرخصة أو التي لا تحمل لوحات من الممكن أن يتم إستخدامها في إرتكاب الجرائم وهروب المتهمين دون التعرف عليهم.

وأكد الطيب على أن هذا القرار يعتبر موقتاً إلى أن يصدر قرار من الحكومة الإتحادية لمعالجة وتوفيق إوضاع هذه السيارات ، مشيراً إلى ان الجهات المختصة وجميع الوحدات الأمنية تقوم بعملها كاملاً للحفاظ على الإستقرار بالولاية .