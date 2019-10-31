تقرير: (smc)

اصبح التطرف من القضايا التي تؤرق العالم دون إستثناء بروزه إلى السطح بشكل فعلي في مطلع تسعينيات القرن الماضي وباتت الظاهرة مهدداً للأمن الدولى وقضية تستوجب المحاربة والقضاءعليها.

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على مستوى السودان وحسب وانما على المستويين الإقليمي والدولى واستعرضت الورشة التى عقدت مؤخراً بالخرطوم بعنوان “التحولات الإجتماعية ومستقبل القطاعات الأمنية في السودان” التي نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بالتعاون مع مركز الأيام للدراسات الثقافية والتنمية، المجهودات التى يقوم بها جهاز المخابرات العامة في محاربة الظاهرة ، انطلاقاً من عدة محاور بما فيها العمليات الامنية والعسكرية ، لكن اخذ محور المعالجات الفكرية ودمج العائدين الدور الرائد في محاربة الظاهرة .

واوضحت الورشة ان جهاز المخابرات العامة تمكن من ضبط قيادات وعناصر متطرفة وكذلك العناصر التى تغذي وتقدم الدعم المادي للمتطرفين.

واستعرضت الورشة انجازات الجهاز من خلال تفكيك مكتب تنسيق داعش في السودان وكان منظم للهجرة الى ليبيا ومتابعة حركة تمويل للمتطرفين، واشارت الى اسهام قوات الدعم السريع في تأمين الحدود الأمر الذي انعكس ايجاباً على انحسار نشاط داعش.

كشف جهاز المخابرات انه تم تدريب أئمة المساجد على نشر الفكر المعتدل وانه خلال العام2010 وحتى العام 2019 تم تدريب مايقارب 93% من الأئمة الامر الذي اسهم في انحسار الخلايا والعناصر المتطرفة داخل السودان.

اوضح الجهاز المخابرات العامة استراتيجيته في محاربة التطرف والإرهاب وذلك من خلال تفعيل القوانين الخاصة بالإرهاب والتطرف، بجانب رفع الوعى الفكري والحوار فضلا عن ضرورة بناء القدرات وإغلاق المنافذ امام مصادر التمويل وضبط الحدود بشريا وتقنياً والتعاون الإقليمي والدولى لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وأوصت الورشة بضرورة نشر الفكر المعتدل نحو دائرة التحصين ضد الافكار التكفيرية والإستعانة بالعلماء والمختصين، فضلاً عن سن قوانين رادعة فيما يخص بث الكراهية والتطرف وسن التشريعات لمكافحة التطرف والارهاب، بجانب تفعيل دور المجتمع لمكافحة التطرف، التنسيق الجيد بين الأجهزة النظامية لمكافحة الظاهرة ، ودعت الورشة لتعزيز الحوار الفكري وتفعيل ضبط الحدود والمعابر البرية والبحرية، تفعيل المراقبة الإلكترونية ، ومراقبة المنظمات التى يثبت انها تدعم التطرف وإتخاذ إجراءات قانونية إتجاهها، اصلاح الفساد داخل مؤسسات الدولة ، والتشديد على استخراج الأوراق الثبوتية للأجانب ، وتقنين الوجود الأجنبى بالبلاد، اضافة لعكس دور مكافحة الإرهاب للمجتمع، ضرورة التعاون بين الأجهزة الأمنية بين الدول لمكافحة الإرهاب، الشفافية فيما يخص معتقلى التطرف بإشراف النيابة العامة ، واكدت الورشة على ضرورة العلاج النفسي لمعتقلى الإرهاب والتطرف وزيادة فترة الإعتقال لأكثر من 24 ساعة للمتابعة لضمان عدم الإنحراف مرة أخري.

على الرغم من ان التطرف اصبح ظاهرة عالمية الا ان السودان لم يشهد ضحايا نتيجة لأحداث التطرف الدينى مقارنة ببعض الدول فالمجتمع السوداني يتميز بالتسامح، والتعددية الفكرية والمذهبية بجانب ايمانه بأن الحوار وسيلة لمعالجة ظاهرة التطرف ، وهى جميعها اسباب جعلت السودان خالياً من ظواهر التكفير والغلو الديني، ويبدو ان تجربة التحصين الفكري مثلت تجربة رائدة في محاربة الظاهرة خاصة وان برنامج التحصين وحماية المجتمع يهدف لحماية المجتمع من مخاطر التطرف العنيف، لكنه دور لا يتوقف على الدولة فقط فالمساجد لها دور ورسالة في الخطاب الديني المعتدل، وكذلك الأسرة والدور التعليمية ووسائل الإعلام.. الخ فتضافر هذه الجهود من شأنها أن تجعل المجتمع معافي.

لاشك ان توصيات الورشة اعلاه من شأنها ان تضع حد التطرف من خلال تطبيق التوصيات التى تخاطب جذور الظواهر المساعدة على التطرف ومعالجة الأسباب التي تؤدي إلى تنامي الظاهرة والمتمثلة في العطالة والفراغ الذهني وقلة التفكير الإيجابي فالقضية لها أبعاد كثيرة ونتائج متشعبة تحتاج إلى الإهتمام والعلاج من الدولة والمجتمع على حد سواء.