وزارة الاتصالات تعتزم تحديث قانون جرائم المعلومات

تعتزم وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات تحديث قانون جرائم المعلومات ليتماشى مع تسارع الأحداث والوقائع في هذا الشأن.

وقالت د. تهاني عبدالله عطية وزيرة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات السيت في ورشة الجرائم السيبرانية وسلامة المعلومات والتي جاءت تحت شعار (تحديات أمنية وقانونية) إن الهدف من إضافة بنود في القانون هو السيطرة والتمكين في مكافحة الجرائم والإرهاب الالكتروني.

واضافت أن القانون يعمل على مكافحة وحماية المعلومات اكثر من المعاقبة، مشيرة الى أن التكنلوجيا من اخطر الأسلحة لتهديد الدول إذ يمكن (بنقرة فأرة) تدمير منظومة دولة كاملة، ولفتت تهاني الى أن وزارتها تعمل على الارتقاء والانتقال بالقطاع من الطرق التقليدية الى طرق حديثة لتواكب المرحلة.

وطالبت تهاني بضرورة التأكد من أن المعلومات المقدمة للجمهور والعملاء محمية بالكامل قبل طرح المحتوى، ونوهت الى أن فايروس الفدية قد دمر مؤسسات اقتصادية طبية كبيرة، ومضت تقول “يتعين علينا ان نتبى وسائل للتصدي للهجمات بصورة سريعة ومطمئنة”، وقالت “ان الجرائم السيبرانية لا مكان ولا حدود لها، فهي منتشرة كانتشار النار في الهشيم.

واعلنت وزيرة الاتصالات عن تدشين خدمات المصادقة الالكترونية خلال الشهر القادم، منوهة الى أن سلطة المصادقة الالكترونية هي الجهة الحكومية الاوحد لتأمين البيانات والمعلومات على شبكة الانترنت، وكذا الحال في التوقعيات الالكترونية، وتبنت تهاني مخرجات ورشة الجرائم السيبرانية وسلامة المعلومات.

واقر ممثل الهيئة القومية للاتصالات مهندس نادر الجيلاني بالزيادة الكبيرة للجرائم السيبرانية وفق الإحصائيات، مؤكدا ضرورة التنسيق الدولي بين السودان والأجهزة النظيرة في العالم للحد من جرائم المعلوماتية، مشيرا لدور الهيئة في رفع نشر التوعية عبر التدريب المتخصص والاستخدام الآمن للمعلومات.

وقال الجيلاني إن الهيئة لديها ادارة متخصصة تنسق مع الجهات ذات الصلة بهدف تدريب مدربين لتوسيع استراتيجية التدريب ورفع الوعي . واستعرض جهود الهيئة في نشر التوعية في الدورات المدرسية حول جرائم المعلوماتية اضافة لإعداد برامج للتوعية في اندية المشاهدة فضلا عن برامج في مجال حماية النشء من الخطر المحدق بتوفير برامج لحماية الاطفال بالتنسيق مع المجلس القومي لرعاية الطفولة.

وثمن جيلاني دور منظمات المجتمع المدني المتخصصة لجهة الدور المطلع التي تقوم به في التوعية.

ومن جهته أكد رئيس الجمعية السودانية لتقانة المعلومات عن مجهودات الدولة لإنزال مفهوم الحكومة الالكترونية لأرض الواقع، مبينا أن تمكين المفاهيم يحتاج الى جهد مضاعف.

سونا