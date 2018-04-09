وزارة البيئة تتبنى إعادة طباعة كتاب دراسات بيئية

أعلن وزير البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية حسن هلال، تبني مشروع شجرة التلميذ وإعادة طباعة كتاب دراسات بيئية الذي كان يدرس في المرحلة الثانوية. وقال إن التلوث وقطع الأشجار والجفاف والتصحر أكثر ما يضر بالبيئة في السودان.وخاطب وزير البيئة، يوم الإثنين، ورشة رفع القدرات في مجال التعليم البيئي التي نظمها مشروع الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

ودعا هلال إلى ضرورة تعليم الأطفال أهمية المحافظة على الموارد الطبيعية من أجل الحفاظ على البيئة وأهمية التسلح بالعلم والوعي والثقافة البيئية.

وأوضح أن 90 بالمئة من الزراعة في السودان تعتمد على الري المطري، الأمر الذي جعل هناك تذبذباً وهشاشة في الحياة السودانية نتيجة للتغيرات المناخية التي تحدث، مشدداً على أهمية مواجهة هذه المتغيرات.

من جهته، قال منسق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية إبراهيم دوكة البشير، إن بعثة إشرافية من البنك الدولي وصلت الخرطوم من أجل إجراء مسح في بعض المناطق والتوقيع على إدخال المشروع في ثلاث ولايات جديدة بعد النجاحات التي حققها في الولايات الثلاث السابقة.

وشدد على أهمية التفكير بجدية لاستمرارية المشاريع في تلك الولايات التي تم فيها تنفيذ المشاريع والنجاحات التي تحققت في تلك الولايات، مؤكداً أن المشروع ينفذ في 12 دولة أفريقية.

الشروق