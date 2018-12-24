وزارة التربية: تعليق الدارسة قرار إحترازي حفاظاً على أرواح الطلاب

قالت أن القرار لن يؤثر على التقويم الدراسي

الخرطوم (smc)

إتهمت وزارة التربية والتعليم ، جهات لم يسمها بمحاولة إستغلال الطلاب في المظاهرات ودفعهم إلى معارك هم ليس طرفاً فيها ، مؤكداً أن قرار تعليق الدراسة جاء حفاظاً علي أرواح الطلاب.

وقال إبراهيم آدم إبراهيم وزير الدولة بوزارة التربية في تصريح لـ(smc) أنه لابد من الحفاظ على طلابنا وابنائنا وأرواحهم ، موضحاً أن قرار تعليق الدراسة أمر إحترازي يحدث في كل دول العالم، مشيراً إلى أن المدارس ستفتح قريباً، مؤكداً ان القرار لن يؤثر على عملية التقويم الدراسي وموعد إمتحانات طلاب الأساس والثانوي، مبيناً أن الوزارة والمعلمين سيعملون على تكثيف العمل بزيادة ساعات عمل أضافية لتعويض الزمن المفقود.

الجدير بالذكر أن عدداً من وزارات التربية والتعليم بالولايات، قد قامت بتعليق الدراسة بجميع مدارسها الحكومية والأجنبية والخاصة لمرحلتي الأساس والثانوي، إلى حين إشعار آخر، وذلك على خلفية التظاهرات وعمليات التخريب التي طالت العديد من المؤسسات وممتلكات الشعب.