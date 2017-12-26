وزارة التنمية الاجتماعية: صندوق لدعم مليون مستفيد من صغار الحرفيين والمنتجين

% من الموازنة لدعم القطاعات الاجتماعية

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية أن حجم الدعم الذي قدم للقطاعات الإجتماعية (التعليم والصحة والمياه والحماية الإجتماعية) في الموازنة العامة بلغ 32%، في وقت أعلنت فيه عن شروعها في تكوين صندوق جديد في شكل مال دوار لدعم صغار الحرفيين والمنتجين بصيغة القرض الحسن والتكلفة البنكية يستهدف مليون مستفيد.

وقال إبراهيم آدم وزير الدولة بوزارة الضمان والتنمية الإجتماعية لـ(smc) إن ميزانية العام 2018 جاءت في ظل ظروف إقتصادية عالمية ومحلية صعبة، مشيراً إلى أنهم في وزارة الضمان والتنمية الإجتماعية منحازون إنحيازاً تاماً للشرائح الضعيفة، مؤكداً أنهم سيعملون على إدخال مليون أسرة جديدة تحت مظلة التأمين الصحي الأمر الذي يسهم في رفع نسبة التغطية الشاملة إلى أكثر من 80%، بجانب تقديم دعم مباشر لـ(800) أسرة جديدة فضلاً عن تدخلات أخرى لدعم الشرائح الضعيفة.

وأكد آدم أن الصندوق الجديد لدعم صغار الحرفيين والمنتجين يعد من المشروعات الهامة التي تمكن الوزارة من تنفيذ سياسة مكافحة الفقر عبر توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج.