وزارة الخارجية: علاقاتنا قائمة على المصالح وليس المحاور

أكدت إستمرارها في الإنفتاح على المجتمع الدولي والإقليمي

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الخارجية أن العلاقات السودان الخارجية قائمة على المصالح المشتركة وليست على سياسة المحاور التي إنتهت، مبينة أنها تعمل على إنتهاج سياسة خارجية متوازنة تراعي مصالح البلاد وتلبي طموحات الشعب السوداني.

وقال السفير عطا المنان بخيت وزير الدولة بوزارة الخارجية لـ(smc) إن السودان يسعى لمواصلة دوره النشط وسط المجتمع الدولي لتحقيق السلام في محيطه الإقليمي.

وأوضح بخيت ان علاقات السودان مع دول الجوار شهدت تطوراً كبيراً إيمانا بمدى التأثير الكبير على الأمن القومي والإقتصاد الوطني للبلاد، مؤكداً إستمرارهم في الإنفتاح على المجتمع الدولي والإقليمي حتى يتحقق التكامل الإقتصادي والسياسي في كافة المجالات.