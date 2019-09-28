وزارة الزراعة: إنشاء عدد من الصوامع لتخزين المحاصيل الإستراتيجية

الخرطوم(smc)

كشفت وزارة الزراعة عن إنشاء عدد من الصوامع لتخزين المحاصيل الإستراتيجية، مبينة أن إستخدام التقانات الحديثة والحلول المتكاملة تساعد في زيادة إنتاج المحاصيل المختلفة.

وأعلن المهندس بابكر عثمان وكيل وزارة الزراعة في تصريح لـ(smc) عن إنشاء بعض الصوامع بولاية الجزيرة (بمارنجان والمناقل ) بسعة 300 ألف طن، بجانب صوامع ببورتسودان تحت الإنشاء ، كاشفاً عن إرتفاع في المساحات الزراعية خاصة بعد الدخول مع القطاع الخاص في شراكات تعاقدية في المحاصيل النقدية.

وأوضح عثمان إن الدولة مستمرة في سياسة تشجيع زراعة القمح لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي وتقليل الواردات منه، مشيراً إلى رفع سعر الجوال إلى (2500) جنيهاً تحفيزاً للمزارعين.