الفولة (smc)

تعهدت وزارة الزراعة الاتحادية بايصال (3) مليون و(250) الف جالون لحصاد العروة الصيفية في مساحة تفوق (8) مليون و(53) الف فدان بغرب كردفان.

وقال المهندس عوض الله كرشوم مديرادارة الانتاج والموارد بالولاية في تصريح لـ(smc) ان البنك الزراعي قام بتوفير آليات حصاد السمسم واتي تم زراعته في مساحة بلغت مليون و(407) الف فدان بجانب حصاد الفول السوداني .

ولفت كرشوم الي بدء اعمال مكافحة الآفات عبر الطيران بمحليات الميرم والدبب وغبيش وكيلك، مضيفا بان محاصيل الذرة والدخن والكركدي وحب البطيخ واللوبيا والبامية سيتم حصادها خلال الفترة المقبلة.