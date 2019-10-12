الخرطوم (smc)

كشفت وزارة الزراعة الاتحادية عن زراعة (49) مليون فدان خلال العروة الصيفية هذا العام بالقطاعين المطرى والمروى بجميع ولايات السودان، فى وقت اعلنت فيه عن تكوين لجان للموسم الشتوى لتوفير مدخلات الانتاج.

وقال بابكر عثمان وكيل الوزارة لــ(smc) أن دخول القطاع الخاص فى شراكات تعاقدية فى المحاصيل النقدية ساعد فى زيادة المساحات المزروعة فى القطاعين المطرى والمروى خاصة محصولى القطن وزهرة الشمس، مبيناً أن المساحات المزروعة في القطاع المروى بلغت (45) مليون فدان والمطرى(4,5) مليون فدان، مشيراً الى ان زيادة التمويل المصرفى ورفع سقف سعر القمح التاشيرى زاد من رغبة المزراعين فى زراعة محاصيل القطن والقمح خاصة بمشروع الجزيرة والولاية الشمالية.