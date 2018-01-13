وزارة الزراعة: زيادة كبيرة في إنتاجية المحاصيل النقدية لهذا العام

زراعة (450) ألف فدان قمح خلال الموسم الشتوي

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الزراعة والغابات أن الموسم الزراعي لهذا العام مبشر خاصة في المحاصيل النقدية، كاشفة عن زيادة االمساحات المزروعة وتضاعف إنتاج هذه المحاصيل.

وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة الصادق فضل الله لـ(smc) إن جميع المحاصيل النقدية التي تم زراعتها تضاعف إنتاجها أكثر من مرتين خاصة “القطن والسمسم والفول السوداني وعباد الشمس”، موضحاً أنها ستساهم في زيادة الصادرات وزيادة عائدات الدولة.

وكشف فضل الله عن زراعة (451) ألف فدان قمح من جملة المساحات المستهدفة لهذا العام، مؤكداً التركيز على المساحة المزروعة عبر تطبيق التقانات وتوفير المدخلات حتى تتحقق إنتاجية عالية والوصول إلى الإنتاجية المستهدفة، متوقعاً إنشاء صوامع جديدة للمحاصيل العام القادم بجانب إضافة مخازن جديدة هذا العام من قبل البنك الزراعي والقطاعات الخاصة.