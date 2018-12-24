وزارة الصحة تتسلم (11) مليون يورو لشراء الدواء

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة الصحة عن تسلمها مبلغ (11) مليون يورو لشراء الدواء وتوفيره بالصيدليات، مبينة أن توفير الأدوية يمثل أولوية قصوى للوزارة.

وقال محمد أبوزيد مصطفى وزير الصحة في تصريح لـ(smc) إن الدواء وضع ضمن السلع الإستراتيجية التي سيكون لها أولوية قصوى مثل الدقيق والوقود وغيرها من السلع، مؤكداً أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير الأدوية خاصة المنقذة للحياة، موضحاً أن الوزارة تسلمت مؤخراً مبلغ مليون يورو ليكون مجموع ماتسلمته حتى الآن (11) مليون يورو.

وكشف أبوزيد عن ترتيبات مكثفة مع الجهات المخنصة لتوفير الأدوية حتى تكون في متناول أيدي المواطنين.