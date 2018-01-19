وزارة الضمان: الميزانية عملت على توسعة مظلة الحماية الإجتماعية

جهود مكثفة لتوسعة مظلة العمل وتخفيف العطالة ومكافحة الفقر

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة التنمية والضمان الإجتماعي عن جهود مكثفة لتخفيف البطالة ومكافحة الفقر، كاشفة عن إدخال مليون أسرة تحت مظلة التأمين الصحي، بجانب وجود مشروعات لصناديق الحماية الأخرى كالمعاشات والتأمينات وديوان الزكاة.

وقال إبراهيم آدم وزير الدولة بوزارة الضمان لـ(smc) إن الميزانية عملت على توسعة مظلة الحماية الإجتماعية في الميزانية الجديدة بنسبة تجاوزت 26% من حجم الميزانية إضافة إلى زيادة دعم الأسر الفقيرة من (600) ألف إلى (800) ألف بدعم مباشر مع تدخلات أخرى، بجانب تكوين صندوق للقرض الحسن للتمويل الأصغر للناشطين الإقتصاديين الفقراء وإعطائهم تمويل ومبلغ مالي دوار بدون أرباح من اجل توسعة مظلة العمل وتخفيف البطالة ومكافحة الفقر.

وأكد سعيهم للتحول في كل المشروعات لدعم الإنتاج وتمليك المواطنين مشروعات ووسائل إنتاج، وزاد: سنبدأ في تلك المشروعات مباشرة وشرعنا في إجتماعات متواصلة من أجل إنفاذ تلك البرامج وقيام الصندوق.