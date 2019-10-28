الخرطوم (smc)

قال مدني عباس مدني وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف، إن مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2020م يعتمد على إنفاذ أولويات الفترة الإنتقالية العشرة، مؤكداً أن الموازنة تعتمد على موارد حقيقية وليس توقعات.

وأوضح عباس في تصريح لـ(smc) إن أهم ملامح موجهات مشروع الموازنة تعتمد على تقليل الإنفاق الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الصرف على التنمية والتعليم والصحة، بجانب إيجاد حلول للتجنيب ومعالجة التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات وتعزيز الولاية الكاملة لوزارة المالية على المال العام.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لإعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020م قد عقدت إجتماعها الأول نهاية الإسبوع الماضي وناقشت من خلاله مسودة موجهات الموازنة والبرنامج الزمني المقترح لإعدادها.