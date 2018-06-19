وزارة المعادن: سنتصدى للذين يخفون الإنتاج الحقيقي للذهب

أكد وزير المعادن محمد احمد علي بان وزارته ستتصدى وبشدة لمهربي الذهب والذين يخفون الارقام الحقيقية للانتاج ، مبينا أن الكثير من المعلومات تشير الى ان هناك تهريبا للذهب وإخفاءً متعمدا لأرقام الإنتاج الحقيقي من الذهب.

واكد الوزير خلال مخاطبته العاملين بوزارة المعادن اليوم (الثلاثاء) بمناسبة عيد الفطر المبارك ان التحدي امامهم كبير لجهة ان كل الانظار تتجه للوزارة بأن تحقق مزيدا من الانتاج الذي يحقق المعالجات المطلوبة في الشأن الاقتصادي ،كاشفا في الوقت ذاته عن انطلاق برنامج الطواف وزيارات مناطق التعدين التقليدي الاسبوع المقبل للوقوف على العمل في هذا القطاع الذي قال إنه يحتاج الى التطوير خاصة وانه يساهم في انتاج الذهب باكثر من 80% مؤكداً أن خطة لمكافحة التهريب سيبدأ تنفيذها قريباً.

من جهته تعهد ممثل اذرع الوزارة ونائب مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية د. ناجي محمد علي منصور باكمال البحث والاستكشاف والوصول الى معلومات حول كل شبر من ارض السودان ومعرفة ما يحويه من معادن وثروات تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين الى جانب العمل على مضاعفة واكمال الرقابة على كل الاتفاقيات والعقود وذلك حرصا على انفاذها والمحافظة على ثروات البلاد ، كما تعهد ناجي باكمال الاحاطة بالمنتج من الذهب وتوفير المعلومات عنه وذلك حماية لثروات البلاد من الطامعين.

سونا