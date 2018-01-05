وزارة الموارد المائية: ماضون في تنفيذ إستراتيجية البلاد لإستغلال المياه

الإستمرار في تأهيل الخزانات ورفع كفاءتها

الخرطوم (smc)

أكدت وزارة الموارد المائية والكهرباء المضي قدماً في تنفيذ إستراتيجية البلاد لإستغلال المياه وتنمية الموارد المائية وتحديثها وترشيد إستخدامها عبر الإستمرار في تأهيل الخزانات ورفع كفاءتها وتوفير البيانات الدقيقة الخاصة بالنيل وروافده.

وقال المهندس محمد عبد الرحيم جاويش الناطق الرسمي بإسم الوزارة لـ(smc) إن العام الحالي سيشهد إعداد دراسات عديدة فيما يختص بجانب المياه الجوفية والوديان للإستفادة منها والمحافظة على الخزانات الجوفية وتوفير معلومات صحيحة لجريان الأودية للاستخدامات المختلفة من تخطيط وتصميم فضلاً عن إنشاء شبكة متكاملة من المحطات لرصد المياه الجوفية والوديان ترتبط عبر أنظمة الاتصالات بمخدمات مركز المعلومات الهيدرولوجية.

وأضاف أن خطة 2018م تشتمل على رفع الإنتاجية وزيادة كفاءة إستخدام المياه بالمشاريع الزراعية القائمة ومشاريع الري الكبرى القومية والولائية.