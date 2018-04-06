وزارة النفط تتجه لإنشاء أوعية تخزينية جديدة للوقود بالخرطوم وبورتسودان

الخرطوم (smc)

أعلنت وزارة النفط عن إتجاهها لإقامة أوعية جديدة لزيادة السعة التخزينية للوقود بمدينة بورتسودان والخرطوم، في وقت كشفت عن بدء تفريغ البواخر الست الموجودة بميناء بورتسودان لحمولتها.

وقال المهندس سعد الدين البشرى وزير الدولة بالنفط لـ(smc) إن بعض الولايات عالجت مشكلة الوقود بإتخاذ عدد من الإجراءات، مؤكداً إمكانية معالجة الأزمة بعدة طرق منها أن تعمل الولايات على ضبط المحطات وتوجيه ضبط الصرف في مكانه الصحيح دون تلاعب، مبيناً أن الأزمة في طريقها للحل بعمل معالجات سريعة.

وأكد البشرى عدم وجود أي مشكلة في عملية الصيانة للمصفاة باعتبارها أنها دورية معلومة ومبرمجة، موضحاً أن الوزارة تحاول أن تقلل من مدتها الزمنية المحددة بشهرين.