وزيرة الاتصالات: لا زيادة في أسعار الاتصالات

نفت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. تهاني عبدالله عطية، وجود أي زيادة في الضرائب أو القيمة المضافة على قطاع الاتصالات في العام 2018، كاشفة عن تعاون مع تركيا في مجال قطاع الاتصالات سينتهي بتوقيع اتفاق.وأشارت في حديث إذاعي إلى زيادة ميزانية الحكومة الإلكترونية والتحول الرقمي لزيادة الانتشار الرقمي وخدمات الحكومة الإلكترونية ورفاه المواطن.

وقالت إن أهم ملامح خطة العام 2018 هي رفع تأمين المعاملات الإلكترونية والتطبيقات عبر الهاتف السيار التي تتوقع انتشارها خاصة بتوفر خدمات الجيل الرابع 4G التي تتميز بجودة أعلى لخدمات الاتصالات والتي تقدمها كل شركات الاتصالات.

وأشارت لاكتمال تسجيل الشرائح بمطلع العام الجديد لضمان سلامة المعاملات، والعمل على توسعة انتشار الأبراج لتغطية المناطق الريفية النائية والمناطق التي أصبحت آمنة ومستقرة بخدمات اتصالات، بإنشاء مئة برج وتقديم خدمات جديدة في القطاع من أجل تطوير أداء المؤسسات الحكومية.

كما سيدشن مشروع الجذر العام القومي خلال احتفالات البلاد بالاستقلال لتأمين المعاملات الإلكترونية وإعطائها حجة قانونية باستخدام شهادات التصديق الإلكتروني باعتبارها شهادة توقيع مشفر، بدلاً عن التوقيع اليدوي معتمدة من السلطة القومية للمصادقة الإلكترونية، بالإضافة لتدشين النسخة الثانية من بوابة حكومة السودان الإلكترونية التي تحتوي على خمسين خدمة جديدة.

وكالات