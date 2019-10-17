نيالا (smc)

جنوب دارفور تخصص مقر اليوناميد بالمدينة لادارة الجامعة

وصلت البروفسير انتصار صغيرون وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى حاضرة ولاية جنوب دارفور نيالا، للوقوف علي الترتيبات المتعلقه باستئناف الدراسة بالجامعة والبيئهة الدراسية والبنية التحتية.

وأكد اللواء الركن هاشم خالد محمود والي جنوب دارفور المكلف في تصريح لـ(smc) جهود الولاية لإستقرار العام الدراسي عبر توفير احتياجات الطلاب، لافتا الى ان مقر اليوناميد بنيالا سيتم تخصيصه لادارة الجامعه للاستفادة منه فى مجال التعليم .

الجدير بالذكر ان وزيرة التعليم العالي ستقف على إسكان الطلاب والصندوق القومى لرعاية الطلاب الى جانب جامعه ام درمان الاسلامية بنيالا وجامعة السودان التقانية.

من جهة أخرى أكد والى جنوب دارفور حل مشكلة كهرباء نيالا مشيراً إلي إنسياب التيار الكهربائي بالمدينة مشيداً بالجهود الكبيرة التى قامت بها الحكومه الإتحادية خاصة اللجنة الاقتصادية بالمجلس السيادى ووزارات الطاقة والحكم الاتحادى والمالية.