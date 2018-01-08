وزير الإرشاد: إدراج السودان في قائمة واشنطن يناقض واقع الحريات الدينية

الخرطوم (smc)

أعربت وزارة الإرشاد والأوقاف عن أسفها لإدراج الإدارة الأمريكية للسودان في قائمة الدول المنتهكة للحريات الدينية، مؤكدة أن السودان لم يحجر على أي جهة بشأن الحريات الدينية.

ووصف د. أبوبكر عثمان وزير الإرشاد والأوقاف في تصريح لـ(smc) هذا الإجراء بأنه إدعاء ويتناقض مع الإشادات والمجهودات التي بذلها وحظي بها السودان في هذا الشأن، مشيراً إلى أن خير دليل على ذلك زيارة أسقف كنيسة كانتربري للسودان مؤخراً والتي أشاد فيها بدور السودان في إتاحة الحريات فضلاً عن التعايش والتسامح الديني.

وأكد عثمان أن السودان لن يقبل بتلك الإتهامات التي تنقص حقوقه رغم الجهود التي يبذلها من أجل الحريات الدينية وإتاحتها لكافة الطوائف الدينية بالسودان، وزاد بالقول نحن لا نرضى بإنتقاص حق السودان.