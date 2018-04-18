وزير التجارة: إجراءات ترشيد استيراد السلع مؤقتة

قالت الحكومة ، الأربعاء، إن إجراءات ترشيد الاستيراد التي أقرتها خلال وقت سابق من العام الجاري “مؤقتة”، مؤكدة أنها ستعمل على إعادة نشاط الاستيراد “بأسرع ما يمكن”.

وأرجع وزير التجارة، حاتم السر، في تصريحات صحفية تابعتها الأناضول اليوم، الإجراءات الأخيرة لضبط الواردات، إلى الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان.

في فبراير الماضي، منعت الحكومة السودانية دخول الواردات إلى البلاد إلا بموافقة بنك السودان المركزي، في محاولة للحفاظ على النقد الأجنبي داخل البلاد.

وشدد الوزير على أهمية استثناء المواد الخام ومدخلات الإنتاج للمصانع السودانية، من الإجراءات الحالية للاستيراد، تجنبا لحدوث ندرة أو إشكاليات في بعض السلع.

ووصف “السر” موقف مخزون الأسواق من السلع الاستراتيجية بـ”الجيد”، وذلك قبيل أسابيع قليلة من حلول شهر رمضان والأعياد.

الأناضول