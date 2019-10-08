جنيف (smc)

خلال كلمته في إجتماعات اللجنة التنفيذية لمفوضية اللاجئين بجنيف

ترأس الفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية، وفد السودان المشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في دورتها الــ (70) بجنيف.

وأبان القائم بأعمال بعثة السودان الدائمة بجنيف ، السفير عثمان أبو فاطمة إن وزير الداخلية، أكد لدى مخاطبته أعمال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة التنفيذية، أن السودان شهد تحولاً سياسياً بفضل ثورة شعبِه العظيم، مبيناً إن الحكومة وضعت وقف الحرب وتحقيقُ الأمنِ والسلامِ والاستقرار ومعالجة الأزمة الاقتصادية في أولوياتِ الفترة الانتقالية.

وقال أبو فاطمة إن البيان تناول دور السودان الفاعل في استقبال واستضافة اللاجئين من دول الجوار والجهود التي ظل يبذلها في حصرهم وتسجيلهم، حاثاً المجتمع الدولي على زيادة المساهمة لتوفير الموارد المالية وتعزيز الجهود الفنية للإصلاح الإنساني لا سيما برامج حماية اللاجئين.

في السياق تناول السيد فلبو قراندي المفوض السامي لشئون اللاجئين في كلمته خلال أعمال الجلسة الافتتاحية الجهود التي ظل يبذلها السودان، في استضافة عدد مقدر من اللاجئين خاصة من دول الجوار، مشيراً الى أن التطورات السياسية في البلاد، سوف تساهم كثيراً في عودة الكثير من اللاجئين والنازحين الى مواطنهم الأصلية، حاثاً المجتمع الدولي تقديم كل من شأنه إعادة الأمن والاستقرار في السودان.