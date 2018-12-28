وزير العمل: وكالات السفر ليس من إختصاصها الإستقدام والإستخدام

الخرطوم (smc)

تعتزم وزارة العمل والإصلاح الإداري القيام بمراجعة مكاتب الإستقدام والهجرة للوقوف علي نشاط هذه المكاتب وحقيقة الوظائف التي تقدمها للمواطن.

وأكد بحر إدريس أبو قردة وزير العمل في تصريح لــ(smc) بأن وكالات السفر ليس لها أي علاقة بامر الإستقدام والإستخدام الخارجي ، مشيراً إلي أن الوزارة ستعمل مع الجهات التي تتبع لها الوكالات حتي لاتتدخل هذه الوكالات في الاستخدام والهجرة بإعتباره أمر يتبع لوزارة العمل.

وكشف أبو قردة عن العديد من الوظائف التي تم الإعلان عنها وإتضح أنها غير صحيحة بعد التدقيق والتحري.