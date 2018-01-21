وزير المالية بشرق دارفور يتفقد مراكز البيع المخفض

وقف د. مصطفى إبراهيم وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بشرق دارفور على مراكز البيع المخفض للسلع الاستهلاكية بمدينة الضعين بالسوق الكبير واطمأن على سير تقديم السلع الاستهلاكية بنوافذ البيع المباشر للجمهور ومدى قبول المواطنين.

وأكد وزير المالية أن حكومة الولاية تعمل على إنشاء المزيد من المراكز بكل محليات الولاية حتى تستقر الأسعار تمشيا مع الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وموازنة الولاية للعام (2018) التي تهتم بمعاش الناس ورفع كاهل المعاناة عن المواطنين عامة والشرائح الضعيفة على وجه الخصوص.

وأشار د. إبراهيم لاستعدادهم كوزارة ماليه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير السلع وعبر عدد من المواطنين عن مدى ارتياحهم وسعادة لهذه المراكز التي اعتبروها سببا رئيسيا في محاصرة جشع التجار وطالبوا في ذات الوقت بضرورة زيادة المراكز لتقليل الازدحام على المراكز المتواجدة التي تشهد ازدحاما ملحوظا وإقبالا كبيرا من مواطني المنطقة.