وزير النفط: إستئناف الإنتاج سيعود بالنفع على الخرطوم وجوبا

الخرطوم (smc)

كشفت وزارة النفط والغاز عن إتفاق كامل مع جنوب السودان لإعادة الحقول المتوقفة للإنتاج النفطي، في وقت أعلنت فيه أن وفد وزارة النفط بجوبا سيصل الخرطوم يوميّ 25 و26 من الشهر الجاري .

وقال المهندس أزهري عبد القادر وزير النفط في تصريح لـ(smc) أن زيارة وفد جنوب السودان تأتي في اطار التداول حول تفاصيل إعادة الإنتاج النفطي للحقول المتوقفة ، مبيناً أن إستئناف الإنتاج عبر الحقول يعود بالنفع للخرطوم وجوبا ، مؤكداً مواصلة الإتصالات مع الجانب الجنوبي لإستئناف إنتاج النفط عبر الحقول المتوقفة .

وأوضح عبد القادر أن إعادة إستئناف النفط سيزيد من عائدات السودان من العملة الصعبة من رسوم عبور النفط ، وزاد قائلاً : أيضاً ستتسفيد دولة جنوب السودان من إستئناف حقول الإنتاج النفطي عبر السودان .