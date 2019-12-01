حقق فريق وست هام فوزا تاريخيا على مضيفه تشلسي بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ويعد هذا الفوز هو الأول لمطارق وست هام على البلوز بعد 14 زيارة إلى ستامفورد بريدج دون تذوق طعم الانتصار، حيث خسر في 9 وتعادل الفريقان 4 مرات.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق المدافع آرون كريسويل في الدقيقة 48، ليخطف فريقه نقاط المباراة الثلاث.

ورفع وست هام رصيده إلى 16 نقطة تقدم بها للمركز 13 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 26 نقطة استمر بها فى المركز الرابع خلف أندية ليفربول ومانشستر سيتي وليستر سيتي.

المصدر : مواقع الكترونية