أعلن وزير النفط والغاز، أزهري عبدالقادر، وصول باخرة تركية تحمل 15 ألف طن جازولين إلى ميناء بورتسودان، يوم الجمعة، مشيراً إلى وصول باخرة أخرى قبل عدة أيام تحمل 15 ألف طن من القمح.

وامتدح الوزير وفقاً لــ”سونا”، الجهود التركية واهتمامها بالوقوف بجانب السودان ومده بالمواد البترولية خلال هذه الفترة شاكراً تركيا حكومة وشعباً على حرصهم على التعاون مع السودان في عدد من المجالات على رأسها النفط والغاز.

وأضاف “هذا تأكيد لوقوف تركيا مع الشعب السوداني أثناء توقف مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية”.

وأشار إلى الاتفاقيات التي وُقعت مع تركيا على التعاون في مجال النفط والغاز في كل مراحله، والتي تتمثل في الاستكشاف والإنتاج النفطي وخطوط الأنابيب والمصافي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى زيارة الفريق الفني للشركة الوطنية التركية للبترول إلى السودان والتدريب والتعاون في بعض المجالات الفنية الجيولوجية التي يتميز فيها الأتراك، مؤكداً أن أغلب هذه الاتفاقيات نفذت خلال فترة وجيزة ما يؤكد جدية الجانب التركي.

يذكر أن الجانبين السوداني والتركي أمنا على الإسراع في تنفيذ كافة نتائج زيارة الرئيس التركي للسودان نهاية العام المنصرم وتوجيهات الرئيسين ذات الصلة، حيث وقع الجانبان خلالها 22 اتفاقية في عدد من المجالات الاقتصادية من بينها النفط.

سونا