وصول باخرتين جازولين بحمولة (80) ألف طن لميناء بورتسودان

بورتسودان (smc)

كشفت إدارة ميناء بورتسودان عن وصول(4) بواخر من المشتقات النفطية تشمل الجازولين وغاز الطبخ الى جانب الفيرنيس.

وأشار عثمان قرشى محمد مدير ميناء الخير للنفط لـــ(smc) إلى تفريغ ناقلة فيرنس بحمولة تبلغ (43) ألف800 طن مترى، فيما وصلت الميناء عدد (2) ناقلة جازولين بحمولة (80) الف طن يجري التحضير لبدء تفريغ حمولتها، بجانب ناقلة غاز طبخ بحمولة (5) ألف500 طن.

وأكد قرشى انسياب عمليات تفريغ المشتقات البترولية وذلك لتلافي انتظار البواخر خارج الميناء.