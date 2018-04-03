وصول 160 ألف طن جازولين و120 ألف طن بنزين للبلاد

الخرطوم (smc)

أعلنت جهات الإختصاص الحكومية عن وصول كميات كافية من المواد البترولية للبلاد، وأعلن د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ـ لدى ترؤسه اليوم بالوزارة الإجتماع التنسيقي الذي يضم وزارات المالية ،النفط والغاز ،بنك السودان المركزي ، المؤسسة العامة للنفط وكآفة جهات الإختصاص ـ أعلن عن وصول شاحنات بحمولة 160 ألف طن جازولين و120 ألف طن بنزين لميناء بورتسودان.

واطمأن الإجتماع على إنسياب المواد البترولية بما يكفي حاجة البلاد الإستهلاكية بجانب توفر كميات كافية من غاز الطهي تكفي حاجة الإستهلاك لأكثر من شهرين، وتم التأكيد على أن أزمة المواد البترولية الحالية مؤقتة ومعالجتها رهن إكتمال أعمال الصيانة السنوية لمصفاة الجيلي ليعود إنسياب المواد طبيعياً كما كان في السابق.

وحثّ الإجتماع على تسريع تفريغ الشاحنات وتلبية حاجة الإستهلاك من المواد البترولية ، وتمّ التأكيد على توفر المواد البترولية في ميناء بورتسودان بما يكفي حاجة البلاد الإستهلاكية والسعي لتسريع عودة إنسيابها الطبيعي عبر مصفاة الجيلي حال إكتمال صيانتها الدورية.

وأوضح د. ضرار أن الولايات ستستمر في إستلام حصصها من المواد البترولية من ميناء بورتسودان لحين معالجة الوضع الذي وصفه بالمؤقت ، مؤكداً سعي الحكومة الجاد لتسريع المعالجة وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها.