وصول (4) بواخر من القمح لميناء بوتسودان

بورتسودان (smc)

كشفت إدارة ميناء ببورتسودان عن وصول(4) بواخر من القمح أضافة الى (7) بواخر تشمل بضائع أخرى.

وأشار أحمد محجوب سليمان مدير الميناء الشمالى بميناء بورتسودان لـــ(smc) إلى بدء تفريغ أكثر من (243) الف طن من القمح أضافة لتفريغ (210) الف طن أخرى من السلعة تم إستلامها من المعونة السعودية الاماراتية التى تبلغ (450) الف طن بواسطة المخزون الاسترتيجى .

وقال سليمان إن البضائع الأخرى تشمل (3) بواخر سماد بحمولة (95) الف و500 طن وباخرة سكر بحمولة (31) الف طن وباخرة اخرى(5) الف طن من زيت زهرة الشمس فضلا عن (2) باخرة بحمولة سيارت وحديد .