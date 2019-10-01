بورتسودان (smc)

كشفت هيئة الموانئ البحرية عن وصول (6) بواخر من القمح لميناء بورتسودان بحمولة تفوق الـ(387) ألف طن، بجانب وصول باخرتين من السكر بحمولة بلغت أكثر من (52) الف طن.

وأعلن أحمد محجوب سليمان مدير الميناء الشمالى لــ (smc) عن بدء تفريغ (3) بواخر من القمح بحمولة (190) الف و730 طن ، بجانب تفريغ باخرة من السكر بحمولة (30) الف و 96 طن، كاشفاً عن وصول (3) بواخر أخرى من القمح بحمولة (197) الف و187 طن بدأت إجراءات التخليص لأجل تفريغها، مشيراً إلى وصول باخرة أخرى من السكر بحمولة تبلغ (22) ألف و70 طن، وباخرة من زيت زهرة الشمس بحمولة (6) الف و500 طن.

وأكد سليمان إن الميناء يشهد إنسياباً بصورة جيدة للواردات من احتياجات البلاد من السلع والخدمات.