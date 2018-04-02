وضع علامات على الحدود الجنوبية تمهيداً لفتح المعابر

أعلن وزير الدفاع، الفريق أول ركن عوض بن عوف، وضع علامات على الخط الصفري، تمهيداً للبدء في المرحلة الأولى من فتح المعابر مع جنوب السودان، وقال إن اللجنة الأمنية المشتركة بين البلدين، أحرزت تقدماً كبيراً بالمنطقة الآمنة منزوعة السلاح.

وبحث وزير الدفاع، يوم الأحد، وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة نشر تفاصيله موقع الشروق، بحث مع أعضاء اللجنة الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، مستوى التزام الطرفين بتنفيذ قرارات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين، ومراجعة القرارات التي اتخذتها اللجنة في اجتماعها السابق.

وأعلن ابن عوف، تقديم كل ما يمكن أن يساعد اللجنة في إنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.

في ذات السياق أكد رئيس وفد دولة جنوب السودان، اللواء شيك راج اليث، حرص بلاده على إزالة كافة العقبات التي تعترض عمل اللجنة، والتعاون البنّاء للمضي قدماً في طريق بناء الثقة والشراكات التي تخدم مصالح الشعبين وتطلعهما نحو علاقة سوية تحافظ على روابط الأخوة بين البلدين.