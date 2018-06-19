وضه خطة استراتيجية للنقل توطئة لتقديمها لمجلس الوزراء

كشف المهندس مكاوي محمد عوض وزير النقل والطرق والجسور عن خطة استراتيجية للنقل سيتم تقديمها لمجلس الوزراء لاجازتها ، مشيرا إلى انها ستكون شاملة لكل وحدات وهيئات الوزارة.

جاء ذلك لدى مخاطبته الاحتفال الذي نظمته الوزارة اليوم بمناسبة معايدة عيد الفطر المبارك بحضور المهندس ابراهيم يوسف بنج وزير الدولة بالوزارة والدكتور جلال الدين شيليه وكيل الوزارة ومدراء الوحدات والهيئات بالوزارة.

وهنأ مكاوى العاملين بالوزارة بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى المتغيرات المتمثلة في اعادة تأهيل مبنى الوزارة واكتمال انظمة التشغيل التقنية ( V. D. I) والذي سيقوم بدوره بتقديم الخدمات للمواطنين. كما اشاد باجازة قانون سلطة النقل البري وسلطة الملاحة النهرية بالاضافة الى الموانئ البحرية.

وفيما يتعلق بشركتي سودانير والنيل للنقل النهري أكد وزير النقل انه سيتم تعديل قوانينهما.

سونا