الخرطوم/ جوبا (smc)

إقترحت الأطراف السودانية المتفاوضة بجوبا على ضرورة تسمية الإتحاد الأفريقي لوسيط يمثلها في التفاوض، كاشفة عن تداول عدد ثلاث أسماء ليتم إختيار أحدهم وسيط للتفاوض المقرر إنعقاده الشهر المقبل.

وقال محمد إبراهيم القيادي بالجبهة الثورية في تصريح لـ(smc) إن الأطراف إتفقت على خارطة طريق تحدد المسارات التفاوضية للجلسات القادمة والتي تشمل (دارفور، وجنوب كردفان والنيل الأزرق، والشرق بجانب مسار للشمال).

وفي ذات السياق قال محمد نمر القيادي بحركة تحرير السودان المجلس الإنتقالي برئاسة الهادي إدريس، أن وفدي الحكومة والجبهة الثورية دخلا التفاوض بقلب مفتوح وتحمل للمسؤولية، مؤكداً أن حرصهم على تحقيق السلام ساهم في التوصل إلى الإتفاق بصورة سريعة لم يتوقعها أحد، مشيراً إلى أنهم متفائلون بالجولات القادمة لتحقيق سلام شامل وعادل بالبلاد.