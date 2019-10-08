الفاشر (smc)

يترأسه بيير لاكروا وإسماعيل شرقي

كشفت حكومة ولاية شمال دارفور عن زيارة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، للولاية.

وقال اللواء ركن مالك الطيب والي ولاية شمال دارفور في تصريح لـ(smc) عقب لقائه الوفد الأممي والأفريقي، إن الإجتماع ناقش قضايا العودة الطوعية للنازحين واللاجئين وحفظ الأمن بجانب قضايا التسريح والدمج والمرأة والطفل والتعايش القبلي والتحول في العمل إلى المناطق الريفية، فضلاً عن قضايا السلام والتنمية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف الطيب أن الوفد أكد دعمه للجهود التي تبذلها الولاية من أجل حفظ الأمن والإستقرار وتوفير الخدمات لمواطنيها