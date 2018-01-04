وفد التفاوض: تمديد وقف إطلاق النار يهيئ المناخ لإستكمال السلام

الخرطوم (smc)

أكد الوفد الحكومي لمفاوضات المنطقتين، أن قرار رئيس الجمهورية بتمديد وقف إطلاق النار بمناطق العمليات لثلاثة أشهر يعتبر مبادرة وإلتزام أخلاقي لتهيئة المناخ لإكمال عملية السلام والتفاوض.

وقال د. حسين حمدي الناطق الرسمي بإسم وفد التفاوض لـ(smc) إن وقف إطلاق النار خطوة تأتي في إطار حرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد ومساعيها في هذا الصدد، معرباً عن أمله في أن يشجع القرار الطرف الآخر على إتخاذ خطوات جدية وعملية من أجل إحلال السلام.

وكان الرئيس البشير قد أصدر قراراً جمهورياً أكتوبر الماضي بتمديد وقف إطلاق النار الساري بالبلاد حتى الأول من ديسمبر، لتهيئة “المناخ للمفاوضات حول المنطقتين”.