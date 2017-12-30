وفد الحكومة: لا تراجع إلى الخلف في مفاوضات المنطقتين

الخرطوم (smc)

توقع وزير الثروة الحيوانية عضو وفد الحكومة لمفاوضات المنطقتين بشارة جمعة أرور، أن تكون جولات التفاوض المقبلة حول المنطقتين حاسمة ولا يوجد فيها تراجع إلى الخلف وإنما خطوات أكثر إلى الأمام.

وقال أرور لـ(smc) أن المفاوضات خلال الفترة السابقة كانت في إنتظار لملمة الحركة الشعبية لأطرافها وتوحيد صفها وتحديد من الذي يمثلها في عملية التفاوض، موضحاً أن الحركة إنشقت في فترة من الفترات وإنشغلت بمشاكلها الداخلية وطلبت من الوساطة الأفريقية إعطائها فرصة ومهلة وتأجيل المفاوضات إلى حين حل مشاكلها وتحديد وفد رسمي، لأن كلا طرفيها يدعي أن له الحق الشرعي في التفاوض بإسمها.

وأضاف بشارة إن الجولة القادمة لن يكون فيها رجوع لأن كل الإجراءات والعملية الإطارية تمت وتم التوافق عليها وضمنت في خارطة طريق الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وشملت حتى الحوار نفسه ببنود ونقاط واضحة.

يذكر أن وفد التفاوض الحكومي للمنطقتين قد أعلن مؤخراً استئناف المفاوضات خلال يناير المقبل.