الخرطوم(smc)

أكدت عدد من الشركات الفرنسية رغبتها في الاستثمار بالسودان ، مبينة أن السودان أصبح جاذباً للمستثمرين الأجانب بعد التحولات التى شهدتها البلاد مؤخراً وقيام حكومة انتقالية برئاسة د. حمدوك.

وقالت مصادر مطلعة في تصريح لـ(smc) إن لقاءات رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين وضعت أسس متينة لزيادة الاستثمارات الفرنسية بالبلاد، مبينةً أن الوفد الفرنسي يمتلك إمكانيات وخبرة كبيرة في مجالات الاستثمار الزراعي والصناعي خاصة (قطاعات الماشية واللحوم والمراعي والمسالخ)، مؤكدة أن زيارة الوفد تسهم في إقامة شراكات إستثمارية مع الجانب الفرنسي. واوضحت المصادر أن إقامة مشاريع جديدة مع فرنسا ستوفر فرص عمالة للسودانين.