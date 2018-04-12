وفد مجلس اللوردات: سنعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب

تعهد مجلس اللوردات البريطاني بالعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مرحباً برفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، وعبر عن أمله في أن يؤدي الحوار البريطاني السوداني إلى نتائج إيجابية تحقق أهداف البلدين.وأكد مساعد رئيس الجمهورية د.فيصل حسن إبراهيم، لدى استقباله وفد مجلس اللوردات البريطاني بمكتبه بالقصر الجمهوري، الخميس، متانة العلاقات السودانية البريطانية وحرص السودان على تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.

وبحث مع الوفد علاقات التعاون بين البلدين في المجالات كافة ومسيرة الحوار البريطاني السوداني والدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس في هذا الصدد.

من جهته، قال اللورد محمد شيخ عضو مجلس اللوردات، إن اللقاء مع مساعد رئيس الجمهورية كان مثمراً تم فيه تبادل وجهات النظر، وبحث التحديات التي تواجه علاقات البلدين وسبل تجاوزها، مؤكداً سعي المجلس لبناء علاقات وطيدة مع السودان في المجال السياسي والاقتصادي والتعليم والثقافة، والعمل على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب.

ولفت إلى أن المجلس عقد مؤتمراً في لندن قبل ثلاثة أشهر لتطوير التجارة بين بريطانيا والسودان، مؤكداً حرصهم على بناء علاقة وطيدة في هذا المجال.

وقال شيخ إن لبريطانيا دوراً كبيراً يمكن أن تلعبه على مستوى الترويكا والاتحاد الأفريقي لدعم السودان في القضايا الإنسانية وتطوير الأعمال التجارية وتقديم التسهيلات المصرفية والتأمينية.

الشروق