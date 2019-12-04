الخرطوم (smc)

أعلنت ولاية البحر الأحمر عن زيارة وفد من المجلس السيادي ووزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله الخميس، للوقوف علي مدي تنفيذ والإلتزام بإتفاقية “القلد” التي ستنتهي في العاشر من الشهر الجاري.

وقال مصّدر مُطّلِع بحكومة الولاية في تصريح لـ(smc) أن الوفد سيعقِد سلسلة من اللقاءات مع لجنة أمن الولاية وحكماء العمد والمشايخ بين الطرفين الموقعين، لأجل ضمان تنفيذ الإتفاقية بالصورة المطلوبة، بجانب تأكيد إهتمام حكومة المركز بقضايا وشؤون الشرق.

يذكر أن الوفد الذي سيزور الولاية يضم اعضاء بالمجلس السيادي يرافقهُم وزير الداخلية ورموز من قادة البحر الأحمر بالخرطوم.