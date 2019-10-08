الخرطوم (smc)

وصل إلى الخرطوم وفد من الكونغرس الأمريكي بهدف الإطلاع على التطورات السياسية والإقتصادية والأمنية بالبلاد، بالاضافة الي الإشراف على أنشطة المساعدات الإنسانية والتنموية الأمريكية في شرق إفريقيا.

وأعلنت السفارة الامريكية بالخرطوم في تغريدة على صفحتها في “تويتر” عن أن وفد الكونغرس ينوب عن السيناتور كوري بوكر والسيناتور جوني إيساكسون.

الجدير بالذكر أن بوكر من ولاية من ولاية نيوجيرسي هو مرشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، بينما إيساكسون من ولاية جورجيا وهو عضو في الحزب الجمهوري.

وعلى صعيد متصل أبلغت مصادر مطلعة (smc) إن الوفد يضم مستشارين بالكونغرس الأمريكي ويسعى لمساعد السودان لرفع إسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والوقوف على تأثير ذلك على الوضع الإنساني بالسودان.